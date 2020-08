کیا آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز کی اس جوتی کی قیمت ایک لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز نے انسٹاگرام پر اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ مہنگے ترین برانڈ DIOR کی جوتی پہنے ہوئے نظر آرہی ہیں۔

ٹوئٹر پر راحیل خان نامی ایک صارف نے مریم نواز کی یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو جوتی پہنی ہوئی ہے اس کی قیمت 621 ڈالر یعنی ایک لاکھ 4 ہزار 379 روپے بنتی ہے۔

راحیل خان نے مریم نواز کے لگژری جوتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری اس ایلیٹ کلاس کی کہانی ہے جو پاکستان کے بھوکوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔

خیال رہے کہ مریم نواز نے DIOR کمپنی کی جو جوتی پہنی ہوئی ہے اسی طرح کی جوتیاں کمپنی کی ویب سائٹ پر 344 سے 735 ڈالر کے درمیان فروخت کی جارہی ہیں۔

Story of our elite class fighting for the hunger people of Pakistan ???????? PMLN Leader @MaryamNSharif shared her latest click on @instagram wearing sandal of one of most expensive brand @Dior worth 621$ (Rs. 104,379/-) pic.twitter.com/K0xZmEr7EL