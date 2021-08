طالبان کی کابل میں سکھ اور ہندو رہنماؤں سے ملاقاتیں، کیا بات چیت ہوئی ؟ اہم دعوی سامنے آگیا

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن)طالبان رہنماؤں نے کابل میں سکھ اور ہندو رہنماوں سے ملاقات کی ہے۔

انٹرنیشنل میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی رویندر سنگھ روبن کے مطابق ملاقات کابل میں موجود ایک گردوارے میں ہوئی جس میں طالبان کی جانب سے سکھ اور ہندو رہنماوں کو مکمل تحفظ کا یقین دلایا گیا،طالبان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی افغانستان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

