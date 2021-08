ازبکستان نے افغانستان کا فوجی طیارہ مار گرایا

تاشقند (ڈیلی پاکستان آن لائن) ازبکستان کی فورسز نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے افغان فضائیہ کے طیارے کو مار گرایا۔

ازبکستان کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ازبک ڈیفنس فورسز نے افغانستان کے لڑاکا طیارے کو نشانہ بنایا جو افغان سرحد سے ملحقہ ازبک صوبے میں آکر گرا۔

The Uzbek army shot down a US-delivered Afghan air force A-29 "Super Tucano" over its airspace last night.

Apparently, the pilots tried to flee to #Uzbekistan, but did not identify properly.

At least one of the pilots survived #Afghanistan pic.twitter.com/d954A7PxLd