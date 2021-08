کشمیر پریمیئر لیگ کا فائنل ، مظفر آباد ٹائیگرز  کے مدمقابل کونسی ٹیم ہوگی؟ فیصلہ ہوگیا

مظفر آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)راولا کوٹ ہاکس نے میر پور رائلز کو چار وکٹوں سے شکست دیکر فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے۔

راولا کوٹ ہاکس نے 237 رنز کا ہدف آخری اوور میں چھ وکٹوں کے نقصان پر پورا کرلیا۔راولا کوٹ ہاکس کی جانب سے کاشف علی 114، حسین طلعت 51اور شاہد آفریدی 19 رنز بناکر نمایاں رہے۔کاشف علی نے 114 رنز صرف 51 گیندوں پر بنائے انکی اننگز میں نو چوکے اور آٹھ چھکے شامل تھے۔ میر پور رائلز کی جانب سے عماد بٹ تین اور ثمین گل دو وکٹیں حاصل کرکے نمایاں رہے۔

قبل ازیں میر پور رائلز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 236 رنز بنائے تھے۔میر پور رائلز کی جانب سے شرجیل خان نے 63 گیندوں پر 141رنز کی شانداراننگز کھیلی تھی ،ان کی سنیچری میں 12چوکے اور 12چھکے شامل تھے۔

