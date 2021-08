پنجاب میں ایک اور اہم حکومتی عہدیدار نے استعفی دیدیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی(ایل ڈی اے ) کے وائس چیئرمین ایس ایم عمران نے اپنے عہدے سے استعفی دیدیا ہے۔

وائس چئیرمین ایل ڈی اے نے اپنا استعفی وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو بھیج دیا ہے۔ استعفی کی کاپی کے مطابق ایس ایم عمران نے ذاتی وجوہات کی بنا پر مستعفی ہوئے۔استعفی کے متن میں کہا گہا کہ وزیراعظم عمران خان اور چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عہدے کے لیے منتخب کیا۔ایس ایم عمران نے اپنے استعفیٰ میں اپنے دور میں ہونے والے 14 اہم کاموں کا ذکر بھی کیا۔ ایل ڈی اے میں نقشوں اور سوسائٹیوں کی منظوری کو آسان کیا، شہر میں کمرشلائزیشن کے عمل کو آسان بنایا، ایل ڈی اے ایونیو کے 20 سالہ اور ایل ڈی اے سٹی کے 12 سالہ مسائل کو حل کیا۔

Today, I've resigned as Vice Chairman LDA owing to some personal reasons. I bow my head to the Allah Almighty for giving me an opportunity to serve this country. I'm also grateful to PM @ImranKhanPTI and CM @UsmanAKBuzdar for placing their trust in me.

