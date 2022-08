یوم آزادی پر غیر ملکی خواتین کو ہراساں کرنے والوں کیخلاف اسلام آباد پولیس متحرک ، پہچان کیلئے ویڈیو نادرا کو بھجوا دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)یوم آزادی کے روز غیر ملکی خواتین کو مردوں کے ایک گروپ نے ہراساں کرنے کی کوشش کی جس کی غیر مہذب رویے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ہراساں کرنے والوں کا نوٹس لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اسلام آبا دپولیس انسپکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے یوم آزادی کے موقع پر وفاقی دارلحکومت میں مردوں کے ایک گروپ کی جانب سے غیر ملکی سیاحوں کو ہراساں کیے جانے کا نوٹس لیتے ہوئے آیف آئی آر درج کر لی گئی۔ یہ پیش رفت غیر مہذب رویے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سامنے آئی جس میں دیکھایا گیا کہ "جب غیر ملکی خواتین پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے شکرپڑیاں جا رہی تھیں تو انہیں کس طرح ہراساں کیا گیا۔غیر ملکیوں کو ہجوم کے درمیان بے بس کھڑے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ کچھ نوجوان ان کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کر رہے ہیں"۔

Boys misbehaving with foreign tourists on the occasion of #Pakistan's #IndependenceDay in Shakarparian, #Islamabad. Authorities must identify and punish the culprits. @ICT_Police pic.twitter.com/9cRdPntMS2