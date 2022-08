یوم آزادی کے موقع پر اسلام آباد میں دو غیر ملکی خواتین کو ہراساں کیے جانے کا انکشاف، ویڈیو بھی سامنے آگئی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) گزشتہ سال یوم آزادی پر ایک لڑکی کو ہراساں کرنے کا شرمناک واقعہ پیش آیا تھا اور اس سال اسلام آباد میں شکرپڑیاں کے مقام پر دو غیرملکی سیاح لڑکیوں کو اوباشوں کے ایک ہجوم کی طرف سے ہراساں کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ منظرعام پر آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین غیرملکی سیاح، جن میں دو لڑکیاں ہوتی ہیں، کو اوباش نوجوانوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔

ان میں سے ہر نوجوان غیرملکی خواتین کے ساتھ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ غیرملکی لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کی یہ ویڈیو 14اور 15اگست کی درمیانی رات ٹک ٹاک پر پوسٹ کی گئی۔ ویڈیو میں دونوں لڑکیاں انتہائی پریشانی اور خوف کے عالم میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔

Boys misbehaving with foreign tourists on the occasion of #Pakistan's #IndependenceDay in Shakarparian, #Islamabad. Authorities must identify and punish the culprits. @ICT_Police pic.twitter.com/9cRdPntMS2