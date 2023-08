شہباز شریف بھی حنا پرویز بٹ کے ساتھ لندن میں پیش آنے والے ہراسگی کے واقعہ پر بول پڑے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ (ن) کے صدر شہباز شریف نے سابق ایم پی ے حنا پرویز بٹ کے ساتھ لندن میں بدسلوکی کی شدید مذمت کی ہے۔

سوشل میڈیا پر جاری بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) کی خاتون رہنما کو پی ٹی آئی کارکنوں نے نشانہ بنایا، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے مسلسل جھوٹ اور جعلی خبروں سے اپنے پیروکاروں کا برین واش کردیا ہے۔سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایسے کردار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسے واقعات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔

Absolutely gutted by the intimidation, abuse & maltreatment PML-N former MPA Hina Butt was subjected to by the PTI workers in London. The cult followers of IK have been brainwashed by the incessant propaganda, fake news and disinformation. Such characters are not only bringing a…