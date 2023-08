وہاب ریاض نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن)قومی ٹیم کے فاسٹ باولر اور وزیر کھیل وہاب ریاض نے انٹر نیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق بائیں ہاتھ کے فاسٹ باولر وہاب ریاض نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” شاندار سفر کے بعد میں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیاہے ، پاکستان کرکٹ بورڈ ، اہل خانہ ، کوچز ، ساتھی کھلاڑیوں ، مداحوں اور ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتاہوں جس نے اس سفر میں میرا بھر پور ساتھ دیا “۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرنچائز کرکٹ میں بہترین وقت آنے والا ہے ۔

???? Stepping off the international pitch



???? After an incredible journey, I've decided to retire from international cricket. Big thank you to PCB, my family, coaches, mentors, teammates, fans, and everyone who supported me. ????



Exciting times ahead in the world of franchise…