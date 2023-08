بریک اپ کے بعد بوائے فرینڈکے بیٹے کو قتل کرنے والی خاتون گرفتار

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت میں 24 سالہ خاتون نے بوائے فرینڈ کے چھوڑ کر چلے جانے کے بعد اس کے بیٹے کو قتل کردیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق افسوسناک واقعہ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں پیش آیا جہاں 24 سالہ پوجا کماری نامی خاتون نے اپنے بوائے فرینڈ کے 11 سالہ بیٹے دویانش کو قتل کرنے کے جرم کا اعتراف کیا ہے۔

پولیس کے مطابق پوجا کماری اور جتیندر کئی سال سے تعلق میں تھے، دونوں 2019 سے ساتھ رہ رہے تھے مگر 3 سال بعد جتیندر پوجا کماری کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور بیٹے کے پاس واپس چلا گیا۔جتیندر کا چھوڑ کر چلے جانا پوجا سے برداشت نہ ہوا جس کے بعداس نے 10اگست 2023 کو جتیندر کے دوست سے اس کے گھر کا ایڈریس لیا اور وہاں پہنچ گئی۔

پوجا جتیندر کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوگئی جہاں اس کا 11 سالہ بیٹا دویانش سورہا تھا ، بدقسمتی سے اس وقت گھر میں کوئی اور موجود بھی نہ تھا، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوجا کماری نے بچے کا گلا گھونٹ کر قتل کیا اور پھر اسے ایک ڈبے میں ڈال کر بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور قاتل کا سراغ لگانا شروع کیا،کئی سی سی ٹی وی فوٹیجز کو دیکھنے کے بعد پوجا کو شناخت کرکے گرفتار کرلیاگیا، دوران تفتیش پوجا نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کرلیا ہے ،پوجا نے پولیس کو بتایا کہ یہ بچہ میری جتیندر سے شادی میں رکاوٹ تھا۔

#WATCH | Delhi | CCTV visuals show accused Pooja in the Inderpuri area where she killed an 11-year-old child. She has been arrested by the Police. (CCTV visuals: Delhi Police Crime Branch) pic.twitter.com/m94n5OTESe

#WATCH | After a minor boy was found dead inside the bed box in Delhi's Inder Puri area, the mother of the deceased says, "I was returning from my office when I got a call from his (deceased) dance teacher...When I reached home, I realised that things were messed up...We took him… pic.twitter.com/xNYoybPuUw