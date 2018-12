بالی ووڈ کی معروف ترین فلم سٹارز مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی میں لوگوں کی پلیٹوں کھانا ڈالتے رہے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارت کی معروف کاروباری شخصیت مکیش امبانی کی بیٹی ایشا امبانی شادی کے بندھن میں بندھ گئیں ہیں اور ان کی شادی کی تصاویر اور ویڈیو ز نے سوشل میڈیا پر کئی روز سے دھوم مچا ررکھی ہے جس میں تقریباً پورا بالی ووڈ ہی شریک تھا تاہم اس موقع پر شارخ خان ، امیتابھ بچن اور عامر خان کی انتہائی دلچسپ تصاویر سامنے آئی ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق ایشا امبانی کی شادی پر تقریبا دس کروڑ ڈالر خرچ کیے گئے ہیں اور یہ 35 سال میں دنیا کی دوسری مہنگی ترین شادی بن گئی ہے تاہم اس دوران بگ بی امیتابھ بچن ، عامر خان ، شارخ خان ، ایشوریا رائے ، ابھیشیک بچن کی تقریب میں آئے مہمانوں کو کھانا پڑوسنے کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے اور ہر کوئی یہ کہنے پرر مجبور ہو گیاہے کہ فلم کیلئے کروڑوں روپے فیس لینے والے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ۔

You saw Aamir Khan.. Now WATCH : THE Amitabh Bachchan as server SERVING food to guests at Isha Ambani Reception !! pic.twitter.com/rxC89erYI0