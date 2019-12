رابی پیرزادہ کی نئی ویڈیو سامنے آگئی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق اداکارہ و گلوکارہ رابی پیر زادہ نے شوبز چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا تاہم اب ان کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی راہ اختیا کر لی ہے ۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق رابی پیر زادہ نے اپنے یوٹیو ب چینل پرایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ان کا کہناتھا کہ آج کے بعد کی چھوٹی سی بات اللہ پاک ، دین اور اللہ کے نبی ﷺ کی تعلیمات سے متعلق ہوگی، شوبزچھوڑنے کے بعد اسلام کی طرف رخ کیا تو میں نے سوچا کہ اللہ پاک کا دین لوگوں تک پہنچاوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے مجھ پر تنقید کی اور کہا کہ پریشانی میں لوگ مذہب کا سہارا ہی ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کی یہ بات بالکل درست ہے کیوں کہ میرا دین اتنا وسیع ہے کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اسے سنبھال لیتا ہے۔

رابی پیرزادہ کا کہناتھا کہ کہ میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میں سافٹ ویئرانجینئر ہوں اور دوران پڑھائی میں نے نوکری بھی کی تاہم کم عمری میں بے تحاشہ شہرت اور پیسے ملنے کی وجہ سے شعبہ ہی بدل گیا۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میں سات سال کی عمر سے نماز پڑھ رہی ہوں۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ مہینے بھر نماز نہیں پڑھ پاتی تھی لیکن سات سال کی عمر سے آج تک نماز سے میرا سلسلہ اور ضابطہ پوری طرح کبھی نہیں ٹوٹا۔

رابی پیرزادہ نے اپنا مسلک بتاتے ہوئے کہا کہ میں سنی ہوں کیوں کہ میں سنت پر عمل کرتی ہوں، میں وہابی بھی ہوں، کیوں کہ الوہاب اللہ پاک کا نام ہے۔میں حنفی بھی ہوں کیوں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی مانتی ہوں اصل میں میرا مسلک اور میرا فرقہ مسلمان ہے کیوں کہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو قرآن پاک میں مسلم کہا ہے۔مید کرتی ہوں کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو اثر کریں۔

ویڈیو دیکھیں:

اسلام اور ہم، میری ہر بات اللہ کے لیے ہے۔ میرا ہر پیغام ہمارے نبی صللہ کی تعلیمات سے جڑا ہے۔

“And if you should count the favors of Allah , you could not enumerate them. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.” Quran (Surah Nahl, 18)#chotisibaathttps://t.co/yq7ImSEcVu pic.twitter.com/8Qywtp3ekf