پشاورہائیکورٹ کے باہردھماکے میں پولیس اہلکار سمیت 11 افراد زخمی ہوگئے

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پشاور ہائیکورٹ کے باہر رکشے میں بارودی مواد کے دھماکے میں پولیس اہلکار سمیت 11 افراد زخمی ہوگئے جن میں سے ایک کی حالت تشویش ناک ہے۔پولیس کا کہنا ہے کہ رکشے میں دھماکا بارودی مواد پھٹنے سے ہوا ہے،جبکہ دھماکے میں 4 سے 5 کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے.تین گاڑیوں اور ایک رکشے کو نقصان پہنچا۔

cene outside PHC after the explosion (caused by CNG cylinder of auto rickshaw as per SSP ) pic.twitter.com/zhKckBrShV

— Javed Aziz Khan (@JavedAzizKhan) December 16, 2019

ریسکیو اداروں کی جانب سے دھماکے کے فوری بعد زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا .پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پہنچ گئیں۔تحقیقات کی جارہی ہیں۔ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پشاور سمیت ملک بھرمیں لوگ سانحہ آرمی پبلک اسکول پرہوئے خونریز حملے کی پانچویں برسی منارہے ہیں۔