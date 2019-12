متنازعہ شہریت کے قانون پربھارت کے کئی علاقے میدان جنگ بن گئے،6افراد ہلاک

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)متنازعہ شہریت کے قانون پربھارت کے کئی علاقے میدان جنگ بن گئے.بھارت میں مسلمان دشمنی میں متعارف کروائے گئے شہریت ترمیمی بل کی مخالفت میں جاری مظاہروں میں مزیدشدت آگئی۔ ریاست آسام کے سب سے بڑے شہر گوہاٹی میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہوگئی ہے جہاں بھارتی سکیورٹی فورسز نے یونیورسٹیوںپر دھاوا بول کر اپنے ہی شہریوں کو بدترین تشدد کانشانہ بناڈالا۔ہنگاموں میں نصف درجن افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔

In Mumbai right now, students reading the Constitution of India, chanting Jai Bhim. Check out the massive police presence. This is at Ambedkar Garden. pic.twitter.com/TfNlPvmTT1