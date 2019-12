قومی کھلاڑی کراچی ٹیسٹ کیلئے پرجوش، کس کا کیا کہنا ہے؟ آپ بھی جانئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی ٹیسٹ سکواڈ میں شامل کھلاڑی شہر قائد میں سری لنکا کے خلاف شیڈول ٹیسٹ میچ کیلئے انتہائی پرجوش ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) نے کراچی ٹیسٹ کے حوالے سے کھلاڑیوں کے تاثرات پر مشتمل ایک وڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی ہے جس میں کھلاڑیوں نے ماضی کے تجربات اور دوسرے ٹیسٹ کے حوالے سے نیک خواہشات کا اطہار کیا ہے۔

قومی ٹیسٹ سکواڈ کے کپتان اظہر علی کا کہنا ہے کہ کراچی میں پاکستان کا ریکارڈ انتہائی شاندار رہا ہے اور یہاں کھیلنا ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔شان مسعود نے کہا کہ نیشنل سٹیڈیم میں ہونے والی کرکٹ سے شائقین میں اس کھیل سے دلچسپی پیدا ہوتی تھی۔ یہاں میں نے بڑے یادگار مقابلے دیکھے ہیں، 1996ءکے ورلڈ کپ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ سٹیڈیم میں ہی دیکھا تھا، اس کے علاوہ ایک پاک بھارت سنسنی خیز ون ڈے میچ بھی سٹیڈیم میں ہی دیکھا تھا جس میں بھارت کے سپنر راجیش چوہان نے چھکا مار کر کھیل کا پانسہ پلٹ دیا تھا۔

Pakistan stars excited for their upcoming Test match at iconic National Stadium, Karachi#PAKvSL

Match date: Dec 19-23, 2019 pic.twitter.com/6Jsv8afEUQ