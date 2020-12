شاہد آفریدی کی بڑی بیٹی اقصیٰ 19 سال کی ہو گئیں، یادگار تصویر بھی شیئر کر دی

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے اپنی سب سے بڑی بیٹی اقصی کی 19ویں سالگرہ پر ایک خوبصورت پیغام جاری کیا ہے۔انہوں نے بیٹی کے ہمراہ ایک دلکش تصویر شیئر کی اور کیک کی بھی تصویر مداحوں کو دکھائی۔کیک پر ’ہیپی برتھ ڈے اقصی‘ اور ’19سال‘ لکھا ہوا ہے۔

Happy 19th to my dearest one! Loads of love and prayers ❤️ pic.twitter.com/4AFaZ8rBeh