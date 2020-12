جمائما خان نے فلم کی شوٹنگ شروع کردی، کہانی کیا ہے؟ جان کر عمران خان پریشان ہوجائیں گے جمائما خان نے فلم کی شوٹنگ شروع کردی، کہانی کیا ہے؟ جان کر عمران خان پریشان ...

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) جمائما خان کی پروڈکشن میں بننے والی فلم ’واٹس لو گاٹ ٹو ڈو وِد اِٹ‘ (What's Love Got To Do With It)کی شوٹنگ لندن میں شروع ہو گئی۔ میل آن لائن کے مطابق اس فلم کی کہانی بھی جمائما خان نے خود لکھی ہے جو ان کی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ محبت اور شادی کی کہانی سے متاثرہو کر لکھی گئی ہے۔ اگرچہ اس فلم اور اس کی کہانی کے متعلق معلومات کو مخفی رکھا جا رہا ہے تاہم معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک ’کامیڈی لو سٹوری‘ ہے جس میں لڑکا اور لڑکی دو مختلف کلچرز سے تعلق رکھتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق فلم کی کہانی میں بھی جمائما اور عمران خان کی طرح لڑکی برطانوی دارالحکومت سے ہوتی ہے جبکہ لڑکا جنوبی ایشیاءسے ہوتا ہے۔ فلم کی شوٹنگ لندن میں ہو رہی ہے جس کے سیٹ پراداکارہ للی جیمز کو بھی دیکھا گیا ہے۔31سالہ للی جیمز 51سالہ شادی شدہ اداکار ڈومینیک کے ساتھ بننے والے سکینڈل کے بعد پہلی بار منظرعام پر آئی ہیں اور جمائما خان کی یہ فلم اس واقعے کے بعد ان کا پہلا پراجیکٹ ہے۔ رواں سال اکتوبرمیں ان کی ڈومینیک کے ساتھ تصاویر لیک ہو کر منظرعام پر آ گئی تھیں جن میں وہ دونوں بوس و کنار میں مصروف ہوتے ہیں۔ للی جیمز کے علاوہ 32سالہ اداکارہ شہزاد اور 61سالہ اداکارہ ایما بھی اس فلم کا حصہ ہیں تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ فلم میں کون سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس فلم کے ڈائریکٹر شیکھر کپور ہیں۔