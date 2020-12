اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں ایلیٹ کلاس کی جانب سے طاقت کے مظاہرے اور عام آدمی کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آنے کے واقعات اکثر پیش آتے ہیں، ان میں سے بعض واقعات اتنے سنگین نتائج کے حامل ہوتے ہیں کہ عام پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ وہ کم تر مخلوق ہے اور اس کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں موجود اس مائنڈ سیٹ کو بری طرح بے نقاب کرتے ہیں جو طبقہ اشرافیہ کی جانب سے عام آدمی کے بارے میں رکھا جاتاہے۔اس کی ایک تازہ مثال سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو ہے جس میں ایک 19، 20 سالہ نوجوان ملٹری پولیس(ایم پی) کے اہلکاروں کو گالیاں دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ نوجوان لڑکا اپنے دوستوں کے ہمراہ ملٹری پولیس کے اہلکار کو گالیاں دیے رہا ہے ، جس میں وہ فون پر بھی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ "بابا جلدی آجائیں، جاہل آدمی نے میری جیکٹ پھاڑ دی ہے اور بدتمیزی کی ہے" لڑکا ایم پی اہلکار کو غلیظ گالیاں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ ویڈیو میں لڑکے کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہےکہ " آج تو ختم ہے، اللہ کی قسم میں تیرے خوابوں میں آؤں گا"۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اتنی دیر میں گاڑی میں بدتمیز لڑکے کا والد بھی آتا ہے جس کے سامنے بھی لڑکا اہلکار کو غلیظ گالیاں دیتا رہتا ہے اور ہاتھ میں کچھ پکڑی ہوئی چیز بھی اچھال دیتا ہے۔ لڑکے کے والد نےبھی گاڑی سے اتر کرجھگڑے کاسبب پوچھنے کے بجائے اہلکار پر ہی چڑھائی کر دی۔

خیال رہے کہ ایسے واقعات اکثرو بیشتر رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں سے چند سوشل میڈیا پر وائرل ہوجاتے ہیں، جیسا کہ چند ماہ پہلے ایک کرنل کی بیوی بھی مشہورہوئی تھی جس نےبیریئر نہ ہٹانے پر سکیورٹی اہلکاروں کو گالیاں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔

