پاکستان کے دورے پر آئے عامر خان نے مودی سرکار کیلئے پیغام جاری کردیا

کرتارپور (ڈٰیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے کرتارپور کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مودی سرکار سے مطالبہ کیا کہ وہ سکھوں کو کرتار پور آنے دے۔

عامر خان نے کرتار پور میں گوردوارہ دربار صاحب کا دورہ کیا ، انہوں نے کرتار پور میں بہترین میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔

اس موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں عامر خان کا کہنا تھا کہ کرتارپور کا دورہ اور گوردوارہ دربار صاحب پر حاضری خوشگوار تجربہ رہا، کرتارپور میں بہترین میزبانی پر شکر گزار ہوں، گوردوارہ دربار صاحب بین المذاہب ہم آہنگی کا حقیقی استعارہ ہے، پاکستان نے تمام اقلیتوں کو حقیقی مذہبی آزادی دی ہے، بھارت، پاکستان کے برعکس اقلیتوں کے خلاف اقدامات کر رہا ہے،مقبوضہ کشمیر، بابری مسجد ہو یا سکھ کمیونٹی، بھارت ہر روز اقلیتوں کیخلاف اقدامات کر رہا ہے۔

انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت سکھوں کیلئے گیٹ کھولے اور انہیں کرتارپور آنے دے۔

Amazing experience visiting Kartarpur today at Guru Nanak’s shrine. Thank you for the hospitality ❤️. I request the Indian government to allow the Sikh community to visit pakistan kartarpur @PakistanFauj @OfficialDGISPR pic.twitter.com/L5gHri55CA