جاوید آفریدی الیکٹرک وہیکلز پالیسی منظور کرنے پر وزیر اعظم کے شکر گزار

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ہائیر گروپ کے سی ای او اور چیئرمین پشاور زلمی جاوید آفریدی نے الیکٹرک وہیکلز پالیسی منظور کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے۔

اپنے پیغام میں جاوید آفریدی نے کہا کہ قومی الیکٹرک وہیکلز پالیسی 2020 بنانے پر وہ وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ یہ حماد اظہر، فواد چوہدری اور ملک امین اسلم کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔

جاوید آفریدی کے مطابق الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کیلئے کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا اور ان کیلئے گرین نمبر پلیٹس ہوں گی یعنی الیکٹرک کاروں کو رجسٹریشن اور ٹوکن فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

علاوہ ازیں الیکٹرک کارکی خریداری، اس کے چارجنگ سٹیشن بنانے کیلئے نہ صرف بلا سود قرضے مہیا ہوں گے بلکہ چارجنگ سٹیشن پر خرچ کی جانے والی رقم سے ٹیکس بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔

خیال رہے کہ جاوید آفریدی برطانوی کمپنی ایم جی کے تعاون سے پاکستان میں بجلی سے چلنے والی کاریں متعارف کرا رہے ہیں۔ یہ ماحول دوست کاریں ہائیر گروپ کے اشتراک سے پاکستان لائی جائیں گی۔

