ملٹری پولیس کو گالیاں نکالنے والے ’برگر بچے‘ کا موقف بھی سامنے آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر ایک ’برگر بچے‘ کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے جس میں اسے ملٹری پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ جھگڑتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ’برگر بچے‘ کو خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا تاہم اب اس کا موقف بھی سامنے آگیا ہے۔

’ماں کا پیار‘ نامی ٹوئٹر ہینڈل سے ’برگر بچے‘ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ٹوئٹر ہینڈل چلانے والے شخص نے کہا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ’ہم 6 دوست اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، اسی دوران ملٹری پولیس والے نے ہمیں ہراساں کیا اور کار سے باہر نکال کر تلاشی شروع کردی، جب اسے تلاش کے دوران کچھ نہ ملا تو اس نے ہمیں گالیاں دینا شروع کردیں اور ہمیں کہا کہ اس سے اکیلے میں ملیں، اس شخص نے ہماری ماؤں کے بارے میں بھی غلیظ الفاظ استعمال کیے۔‘

and started checking thebcar which a basic security procedure. After his search came up with nothing, he started abusing all of us present. I won't go into detail to what he said but some highlights include:

"Mai tumharay andar bahir hojaonga"

"Mere sai akele milo ;)"

"Tumhara-