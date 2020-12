کیا وزیر اعظم عمران خان کے مشیر نے اسرائیل کا دورہ کیا؟ اسرائیلی میڈیا کی خبر کے بعد سوشل میڈیا پر طوفان برپا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک بڑے اسرائیلی اخبار ’اسرائیل ہیوم‘ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایشیا کے ایک بڑے مسلمان ملک کے رہنما کے سینئر مشیر نے تل ابیب کا دورہ کیا ہے اور حکام سے بات چیت کی۔ اخبار کے مطابق اس ملک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔

اسرائیلی اخبار کی جانب سے کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا لیکن یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد چہ میگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر وزیر اعظم عمران خان کے کسی مشیر نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔

اس حوالے سے سب سے پہلے تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا تھا اور وزیر اعظم سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ پتہ لگائیں کہ ان کی ٹیم کے کون سے لوگ اسرائیل کے دورے پر گئے ہیں۔

بلاز نامی یہودی میڈیا آؤٹ لیٹ کی جانب سے ایک ٹویٹ میں پاکستان کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ایک پاکستانی وفد نے نومبر کے مہینے میں اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔

پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے دونوں ممالک کی نزدیکیوں کے بارے میں بہت سی خبریں تواتر کے ساتھ میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔

???????????????? — BREAKING: Sources tell Belaaz that a delegation from Pakistan, a country which has no ties with Israel, has secretly visited in Tel Aviv, Israel last month.