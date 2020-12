مسلح افواج ہرخطرے سے نمٹنےکےلیےتیارہیں:آرمی چیف

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج ہر طرح کے خطرے سے نمٹنےکےلیےتیار ہیں۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گوجرانوالہ میں فیلڈ مشقوں کا معائنہ کیا ہے، ایئرچیف مجاہدانورخان بھی آرمی چیف کےہمراہ تھے۔ کورکمانڈرمنگلااورگوجرانوالہ بھی موجودتھے۔ کمانڈرآرمی ایئرڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل حمودالزمان خان نےمہمانوں کااستقبال کیا۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف اور ایئرچیف نےطویل فاصلہ تک مارکرنےوالے اسلحہ کی مشقوں کامعائنہ کیا۔ آرمی چیف نےایئرڈیفنس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کوسراہااور پیشہ وارانہ تیاریوں پراطمینان کااظہارکیا۔

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ جنگ میں چیلنجز سے نمٹنےکے لیے جدید مہارت اورتعاون کا ہونا ضروری ہے۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ مسلح افواج ہرطرح کےخطرےسے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔

#COAS & #CAS visited field exercise area near Gujranwala today. COAS & CAS witnessed ongoing field exercise, where concepts related to optimum use of Long Range Air Defence weapon systems & airspace management were practiced. The exercise manifested the concept of (1/4) pic.twitter.com/lcUGnTTWvC

...helicopters & drones, thereby mastering response against any misadventure by the enemy. COAS lauded professionalism of Army Air Defence & expressed complete satisfaction on operational readiness. There is need for greater cooperation, integration & synchronisation to (3/4)