وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان اورافغان صدراشرف غنی کےدرمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔دونوں رہنماؤں کاتعاون بڑھانےکے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔

وزیراعظم آفس کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون کیا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران پاک افغان تعلقات کےفروغ اورافغان امن عمل پرتبادلہ خیال کیا گیا۔وزیراعظم نے افغانستان میں تنازعات کےسیاسی حل کے لیے مکمل حمایت کااعادہ کیا۔ وزیراعظم نےدوحہ میں ہونےوالےانٹراافغان مذاکرات کاخیر مقدم کیا۔

وزیراعظم عمران خان نے افغان صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ تمام افغان اسٹیک ہولڈرزتک رسائی ہماری کاوشوں کاحصہ ہے،پاکستان نےجامع سیاسی تصفیہ یقینی بنانےکی کوشش کی۔وزیراعظم کا کہنا تھا کہ طالبان سیاسی کمیشن کاحالیہ دورہ پاکستان بھی افغان امن عمل مشن کے تناظرمیں ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے تعاون بڑھانےکے لیے کوششیں جاری رکھنےپراتفاق کیا۔

خیال رہے کہ افغان طالبان کےسیاسی کمیشن کے وفد نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران وزیرخارجہ شاہ محمودقریشی سے ملاقات کی اور افغان امن عمل میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔

The Prime Minister reiterated Pakistan’s steadfast support for the Afghan-led and Afghan-owned peace process for a political solution to the conflict in Afghanistan.

In this regard, the Prime Minister welcomed the recent progress in the Intra-Afghan Negotiations in Doha.