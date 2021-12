’’ جو سمجھتے ہیں اداکارائیں فحاشی پھیلاتی ہیں وہ ۔۔۔‘‘ اداکارہ اشنا شاہ نے حیران کن پیغام جاری کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ نے ایک پیغام میں اداکاراؤں پر تنقید کرنے والوں کے لیے پیغام جاری کیا ہے۔

نجی ٹی وی جیونیوز کی رپورٹ کے مطابق اشنا شاہ نے ٹوئٹر پر سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ادب و آداب اور اپنی اخلاقیات کا خیال رکھنے والا ہر پاکستانی جو اداکاری کے شعبے اور اداکاروں کو کم تر سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اداکارائیں فحاشی پھیلاتی ہیں وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں۔اداکارہ اشنا شاہ نے مزید لکھا کہ ایسے افراد وہ چینل بھی نہ دیکھیں جو اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے۔

Every Pakistani with morals and ethics who finds acting & actors inferior, who thinks we spread “Fahashi” should promptly get rid of their TV (or any channel that shows content that isn’t preaching Islam) and get off social media immediately!

Show your gherat please.