سکوٹی پر دولہا کو پیچھے بٹھائے دلہن بارات لے کر سسرال پہنچ گئی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت کے شہر فیروز آباد کے رام پور گاؤں میں کاجل نامی دلہن سیاہ چشمہ لگا کر سکوٹی پر اپنی ہی بارات لے کر شادی کے مقام تک پہنچ گئی اور سٹیج تک جانے کے لیے دولہا کو پیچھے بھی بٹھایا۔

اس واقعے کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ دہلی سے تعلق رکھنے والی دلہن کاجل کی بارات ان کے شوہر راہول نہیں لائے بلکہ کاجل خود اپنی بارات لے کر راہول کے گھر پہنچیں ، روایتی طور پر جس طرح دو لہا بارات لے کر دلہن لینے پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح دلہن نے بھی دولہا کے علاقے میں بارات سمیت اینٹری دی ، جہاں باراتیوں نے پھولوں سے دلہن کا استقبال کیا وہیں کچھ حیران وپریشان بھی نظر آئے۔

Bride Arrived At Wedding Ceremony With Groom On Scooter In Firozabad https://t.co/Ku6zKHPYLR