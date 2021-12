محمد رضوان کا کاؤنٹی کرکٹ سے معاہدہ طے پاگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کا انگلش کاؤنٹی سسیکس سے معاہدہ طے پاگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق محمد رضوان کا سسیکس سے معاہدہ رواں سال کے لیے طے پایا ہے۔محمد رضوان اپریل سے جولائی 2022 تک سسیکس کی نمائندگی کریں گے۔محمد رضوان سسیکس کی جانب سی ٹی 20 میچز میں بھی شرکت کریں گے۔

???????????? BIG NEWS — Sussex Cricket has signed wicketkeeper batter of Pakistan Mohammad Rizwan for county championship and T20 Vitality Blast in England. Rizz will be available for Sussex from April till July 2022. #cricket