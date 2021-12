شلپا شیٹی کی سپائیڈر مین کیساتھ ایسی ویڈیو وائرل ہو گئی کہ آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کی معروف اداکارہ شلپا شیٹی کی سپائیڈر مین کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق شلپا شیٹی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک مضحکہ خیز ویڈیو شیئر کی ہے۔بھارتی اداکارہ نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، سپائیڈی!۔اس ویڈیو میں شلپا شیٹی اپنے موبائل پر فلم سپائیڈرمین: نو وے ہوم کے ٹکٹس ڈھونڈتے ہوئے پریشانی میں اپنے کمرے میں داخل ہوتے نظر آرہی ہیں۔جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتی ہیں وہاں صوفے پر ایک آدمی سپائیڈر مین کا روپ دھارے بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، اسے دیکھ کر شلپا شیٹی اچانک بہت خوش ہوجاتی ہیں اور اس سے فلم کا ایک ٹکٹ مانگتی ہیںتاہم سپائیڈر مین اداکارہ کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے جس پر وہ اس کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہوئے نظر آرہی ہیں کہ وہ سپائیڈر مین کو ڈانس سیکھائیں گی اور پھر بدلے میں وہ انہیں ٹکٹ دے گاجس پر سپائیڈر مین راضی ہوجاتا ہے۔شلپا شیٹی، سپائیڈر مین کو ڈانس سیکھاتی ہیں جس کے بعد وہ اداکارہ کو کہتا ہے کہ اس کے پاس فلم کے ٹکٹس ہیں ہی نہیں۔

With great power comes great responsibility, Spidey! And, it’s your responsibility to get me the tickets lest there’s No Way Home for me because I couldn’t find them on the web ????????‍????????????@TomHolland1996

.#Spiderman #NoWayHome #spidey #blessed #gratitude pic.twitter.com/7rRxyaFlse