ہمایوں سعید اور ماہرہ خان اپنے نئے پراجیکٹ "آج رنگ ہے " میں ایک ساتھ نظرآئیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی معروف اداکار ہمایوں سعید اور اداکارہ ماہرہ خان اپنے نئے پراجیکٹ " آج رنگ ہے"میں ایک بار پھرایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔

تفصیلات کے مطابق اداکار ہمایوں سعید اور اداکارہ ماہرہ خان معروف ہدایتکار ندیم بیگ کے نئے پراجیکٹ " آج رنگ ہے" میں ایک بار پھر اکٹھے نظر آئیں گے ۔ پاکستانی بیسٹ رائٹر ایوارڈ اپنے نام کرنے والی زنجبیل عاصم شاہ نےندیم بیگ کے نئے پراجیکٹ " آج رنگ ہے" کی کہانی لکھی ہے ۔پراجیکٹ کی کہانی اور دیگر کاسٹ کے حوالے سے تاحال کوئی معلومات سامنے نہیں آئیں ۔تاہم سوشل میڈیا پر ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کو دوبارہ سے ایک ساتھ دیکھنے کیلئے مداح پر جوش دیکھائی دے رہے ہیں۔

خیال رہے کہ چند روز قبل اداکارہ ماہرہ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف کو جواب دیتے ہوئے اپنے اگلے پراجیکٹ میں ہمایوں سعید کے ساتھ نظر آنے کا اشارہ بھی دیاتھا۔

I hope very very soon.. kyun @iamhumayunsaeed ????️ ? https://t.co/vJ7AyqOR0x