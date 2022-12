امریکہ میں لڑاکا طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار، ویڈیو منظر عام پر آگئی

ٹیکساس (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک لڑاکا طیارہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ۔

نجی ٹی وی اے آر وائی نیوز نے غیر ملکی خبررساں ادارے کے حوالے سے بتایا کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں قیمتی لڑاکا طیارہ ایف 35 بی کریش لینڈنگ کے دوران تباہ ہو گیا ، پائلٹ نے بروقت طیارہ چھوڑ کر اپنی جان بچالی ۔

نجی ٹی وی کے مطابق سٹیلتھ فائٹر جیٹ ٹیکساس میں فورٹ ورتھ جوائنٹ ائیر بیس پر تربیتی پرواز کر رہا تھا اس جہاز کی خاصیت ہے کہ اسے اڑان بھرنے یا لینڈنگ کیلئے رن وے پر دوڑنے کی ضرورت نہیں یہ ہیلی کاپٹر کی طرح سیدھا اڑ سکتا اور لینڈ کر سکتا ہے ، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لینڈنگ کے دوران طیارہ سیدھا زمین کی طرف اتر رہا تھا ، جیسے ہی طیارے کے ٹائروں نے زمین کو چھوا طیارہ پھر جھٹکے سے فضا میں بلند ہوا اس کے بعد طیارہ ٹائروں کی بجائے منہ کے بل زمین سے ٹکرا یا ۔

طیارے کے منہ کے بل ٹکراتے ہی پائلٹ نے فوری ایجکٹ بٹن کی مدد سے خود کو طیارے سے دور کرلیا اور پیراشوٹ کی مدد سے اپنی جان بچائی ۔

FORT WORTH, Texas - An F-35B Lightning fighter jet from Lockheed Martin crashed during a test flight on Thursday morning.

The incident occurred around 10:15 a.m. on Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth and Lockheed property. pic.twitter.com/OUihxqOKVu