پرتھ ٹیسٹ میں اپنے ڈیبیو میچ میں 6 وکٹیں لینے والے میانوالی کے عامر جمال کے بارے میں وہ باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں

لاہور (ویب ڈیسک) آسٹریلیا کے خلاف پرتھ ٹیسٹ میں عامر جمال اپنے ڈیبیو میچ میں6وکٹیں لینے والے 14 ویں پاکستانی بولر بن گئے ہیں۔

"اردو نیوز " نے پی سی بی کے حوالے سے بتایا کہ اس میچ میں عامر جمال6 وکٹیں حاصل کر کے پاکستان کی ٹیسٹ تاریخ میں ڈیبیو میچ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے چھٹے بولر بھی بن گئے ہیں۔اس سے قبل 1964 میں عارف بٹ نے ڈیبیو کرتے ہوئے آسٹریلیا کے خلاف 89 رنز کے عوض6 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

شاندار کارکردگی پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے شیئر کیے جانے والے ایک انٹرویو میں عامر کا کہنا تھا کہ ’زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، ایک خاص عمل ہوتا ہے جس سے سب کو گزرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی شخص اپنی کامیابیوں کی صحیح معنوں میں قدر کرتا ہے۔‘

کرکٹ کیریئر میں اپنی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے عامر نے بتایا کہ ’میں نے 2014 میں انڈر 19 کھیلنے کے بعد چار سال تک کوئی خاطر خواہ کرکٹ نہیں کھیلی۔ مجھے صرف چند سیزنز میں گریڈ 2 کے چند میچ ملے۔ میں کسی ایسے شخص کی دعوت پر آسٹریلیا گیا جو ہمارے کلب میں کھیلنے آئے تھے۔ وہ میرے کام سے متاثر ہوئے اور مجھے سپانسر شپ کی پیشکش کی۔

’آسٹریلیا میں سیزن کے دوران مجھے پاکستان کے آنے والے انڈر 23 دورے کے بارے میں معلوم ہوا اور میں فوری طور پر واپس آ گیا کیونکہ میں پاکستان سے اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔‘

عامر نے کہا کہ ’میں نے آنے والے گریڈ 2 سیزن میں اپنا آپ منوانے کی امیدیں باندھ رکھی تھیں، لیکن مجھے کسی بھی طرف سے منتخب نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں نے بینک لیز پر ایک کار خریدی اور اپنے آپ کو رائیڈ ہیلنگ سروسز کے ساتھ رجسٹر کروایا کیونکہ مجھے اپنا گھر بھی چلانا تھا۔ مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے بھی زیادہ تعاون حاصل نہیں تھا اس لیے اب مجھے کما کر اپنا گھر چلانا تھا اور اپنی ٹریننگ کو وقت دینا تھا۔‘

عامر جمال نے بتایا ’2 سال تک فجر کی نماز کے فوراً بعد میں آن لائن آتا تھا اور کام شروع کر دیتا تھا۔ صبح 5 سے ساڑھے دس بجے تک جب لوگ دفاتر، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو جاتے تھے تو میں اپنی پہلی شفٹ کرتا تھا، جس کے بعد 2 گھنٹے تک بغیر کسی آرام کے بولنگ کرتا تھا۔ تھوڑا کھانا کھانے کے بعد جو بھی وقت ملتا میں بیٹنگ اور فیلڈنگ کرتا تھا۔ دوپہر کے قریب 3 بجے سے شام 7 بجے تک، میں اپنی دوسری شفٹ کے لیے آن لائن ہو جاتا تھا۔ 7کے بعد، میں جم کے لیے 1 گھنٹہ نکالتا تھا، اس کے بعد میری تیسری شفٹ ہوتی تھی جو آدھی رات تک جاری رہتی تھی۔‘

️ "There are no shortcuts in life"



The journey of struggle, resolve and preparing for the rigours of Test cricket: Aamir Jamal shares his story



Read more: https://t.co/GNhl0KCNSt #SLvPAK pic.twitter.com/b4Qppwcoxk