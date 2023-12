برازیلین گلوکار سٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے چل بسے، افسوس ناک مناظر سوشل میڈیا پر وائرل

برازیلیا (ویب ڈیسک) برازیلین گلوکار سٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے چل بسے، کیمرے کی آنکھ میں محفوظ افسوس ناک مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔

روزنامہ جنگ کے مطابق وائرل ویڈیو میں 30 سالہ برازیلین گلوکار پیڈرو ہنریک لائیو کنسرٹ کے دوران اپنے مشہور گانے 'Vai Ser Tão Lindo' پر پرفارم کرتے، جھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کنسرٹ میں شریک ان کے مداح بھی ان کے ہم آواز ہو کر ان کے ساتھ گانا گا رہے تھے۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پرفارمنس کے دوران اچانک ہی گلوکار گر جاتے ہیں اور موقع پر ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انہیں فوری طور پر مقامی ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔

30-year-old singer Pedro Henrique just collapsed and died on stage.



