ہم نے سوچا اُن گزری راہوں کو تو روند چکے اب نئے چہروں سے شناسائی ہوجائے، وقت ہو اور جیب کی تنگی آڑ ے نہ آئے تو بس کود جائے”آتش نمرود میں عشق“ ہم نے سوچا اُن گزری راہوں کو تو روند چکے اب نئے چہروں سے شناسائی ہوجائے، وقت ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:47

اب ذرا ایک نظر ڈال لیں بلیو ماؤنٹین ولیج کی اندرونی صورتحال پر! تو جناب یہاں 2 اپریل سے شروع ہو کر 13 اکتوبر تک مختلف قسم کے فیسٹیویلز اور ایونٹس منعقد ہوتے ہیں۔ "Movies under the Stars" کے نام سے فلموں کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ جہاں تک خرید و فروخت کا تذکرہ کریں تو کم و بیش 22 دکانیں موجود ہیں جہاں سب ضرورت کی اشیباء دستیاب ہوتی ہیں۔ کھانے پینے کے تقریباً 27 ٹھکانے اور بچوّں کے کھیل کود کے 9مراکز۔ اس قدرے محدود سے بلیو ماؤنٹین ولیج سے اگر آگے قدم بڑھائیں تو جناب ایک وسیع و عریض علاقہ "Resorts and Trail" سے بھرا پڑا ہے۔ اگر وقت ہو اور جیب کی تنگی آڑ ے نہ آئے تو بس کود جائے”آتش نمرود میں عشق“۔

ایک ”سیلانی“ کی پیاس ایک سمندر کی کیا مجال جو بجھا سکے وہ تو ہر جام کے بعد ساقی سے اور جام کی فرمائش کیے نظر آتا ہے۔ ہم نے بھی سوچا۔ اُن گذری راہوں کو تو روند چکے۔ اب نئے چہروں سے شناسائی ہوجائے۔ چنانچہ گاڑی "Owen Sound" جو 43 میل کی مسافت پر واقع ہے اُن شاہراہوں پر ڈال دی۔ کچھ ہی مسافت پر Thoron Bury Village دائیں بائیں فروٹ گارڈنز۔ مزے کی بات یہ کہ بائیں طرف خشکی اور دائیں طرف "Bay" کی وُسعتیں گہرا نیلا پانی اپنے دامن میں سمائے اور Bay کے کنارے بنے نئے پرانے گھر دیکھ کر کس کا جی نہ للچاتا ہوگا۔ کاش ہم بھی Bay کی وُسعتوں کو سینے سے لگاتے۔ یہاں شب و روز گزاریں۔ دل کو ایک سرو ر و کیف کے جام پلائیں۔ اِ س ایریا میں صبح بلیو ماؤنٹین آنے والے علاقے کی نسبت کثرت سے Apple Garden، Horse Studs، گائے کے فارم، Goats کے فارم اور ساتھ ساتھ فصلوں کی بہار جن میں چقندر، مکئی اور چارہ کی ایک خاص قسم کا یہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ وہ دیکھا ایک Apple Farm اس پر آویزاں ایک تختی پر تحریر ہے "Opeing Oct 15"

Oven Sound اچھا صاف ستھرا قصبہ

Oven Soundسے جو واپسی ڈالی تو سفر 175 کلو میٹر نکلا۔ چلو بھئی ڈال دو گاڑی ہائی وے 10 پر جو ہمیں جناب لے جائے گی ہمارے اپنے گھر کہ وہ گھر بھی ہائی وے 10 پر ہی ہے۔ کیسا رہا؟

یہ سڑک کنارے لگے بورڈ پر ”ہرن“ کا نشان کہ آپ دھیان کریں رات کو ہرن سڑک پر بھی آجاتے ہیں۔ جو کمر پیچھے سیٹ کے ساتھ چسپاں کی تو میلوں کی مسافت طے ہوگئی۔ اب ذرا دائیں متوجہ ہوں۔ دیوہیکل سولرا نرجی پینلز پَر پھیلائے خراماں خراماں اپنی اس کاوش سے علاقہ کے مکینوں کے دئیے جلاتے اور یہ دائیں طرف وسیع علاقہ میں پھیلے Pine Trees کی بہار بھی تو آنکھوں کو ایک طراوت دئیے جا رہی ہے۔

یہ ہے جناب Mark Dale قصبہ۔ یہ بھی گزر گیا۔ اب پھر دائیں بائیں وہی دیو ہیکل سولر انرجی پینلز اور زرعی اراضی میں جا بجا چارے کے مشینوں سے بنائے رولز۔ بھئی سردیوں میں جب ہوش ربا سردی جانوروں کو مقیّد کردے گی تو پیٹ پوجا تو کرنی پڑے گی۔ ہری بھری گھاس نہ سہی یہ سوکھی سوکھی گھاس کے بنڈل اور ساتھ اِس میں ڈالیں گے مکئی کا چوکر اور دوسری صحت بخش اشیاء۔ بس کام چل جائے گا۔ بھیڑوں کا دُودھ تو ملتا رہے گا اور سپلائی ہوتا رہے گا۔

اب جناب ہم پھر دوبارہ گھوم گھما کر صبح جن راہوں سے گزرے تھے اُسی شاہراہ پر واپس آگئے۔ لیکن ”ہنوز دلّی دُور اَست“ ابھی اور ڈیڑھ دو گھنٹے درکار ہوں گے…… یہ بھی گزر گئے اور Mississauga شہر کی روشنیوں کی چکا چوند آنکھوں کے سامنے رقصا ں نظر آئی۔ رات 12 بجے گھر پہنچے اور کچھ سوچنے سمجھنے کا کسے یارا تھا سیدھے اپنے اپنے بیڈز کی راہ لی۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)