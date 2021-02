سشانت سنگھ راجپوت کے ساتھی فن کار نے بھی خود کشی کرلی

ممبئی (ویب ڈیسک) مبینہ طورپر خودکشی کرنیوالے سشانت راجپوت کے ساتھ فلم ’دھونی‘ میں کام کرنے والے فن کار نے بھی زندگی کا خاتمہ کرلیا۔

بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق سشانت سنگھ راجپوت کی فلم ’’دھونی‘‘ اور اکشے کمار کے ساتھ ’’کیسری‘‘ میں کردار نبھانے والے اداکار سندیپ ناہر نے اپنے فیس بک پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہے کہ وہ نجی اور پیشہ ورانہ مسائل سے دوچار ہیں۔

اپنے خط میں سندیپ نے لکھا ہے کہ ’’اب جینے کی خواہش نہیں ،زندگی میں کافی سُکھ دکھ دیکھے ، ہر مسئلے کا سامنا کیا لیکن آج میں جس صدمے سے گزر رہا ہوں وہ برداشت سے باہر ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ خودکُشی کرنا بزدلی ہے ، مجھے بھی جینا تھا لیکن ایسے جینے کا بھی کیا فائدہ جہاں سکون اور عزت نفس ہی نہ ہو۔

سندیپ نے مزید لکھا کہ میری بیوی کنچن شرما اور اس کی ماں ونو شرما نے مجھے نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی، بیوی کا تیز مزاج ہے ، میری اور اس کی شخصیت الگ الگ ہیں اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں، روز روز اور صبح و شام کا جھگڑا سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ۔

اپنے آخری خط میں سندیپ نے مزید لکھا ہے کہ اس کی خود کشی کے لیے اس کی بیوی کی اس میں کوئی غلطی نہیں، اس کی فطرت ہی ایسی ہے۔ میں یہ بہت پہلے خودکُشی کرلیتا لیکن میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا لیکن روز ایک ہی طرح کے جھگڑوں سے میں ایسے چکر میں پھنس چکا ہوں جس سے نکلنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔

Actor Sandeep Nahar dies allegedly by suicide at his residence in Mumbai's Goregaon area. Case lodged, matter being probed: Mumbai Police