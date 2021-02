ماہرہ خان کو پشاور زلمی کا برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کر دیا گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی خوبرو اداکارہ ماہرہ خان کو پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چھٹے ایڈیشن میں ٹیم پشاور زلمی کا برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کے تیسرے اور چوتھے سیزن کے بعد ماہرہ خان کو تیسری مرتبہ پشاور زلمی کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا گیا ہے۔ پی ایس ایل کے چھٹے سیزن پر پشاور زلمی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) جاوید آفریدی نے ٹوئٹر پر ماہرہ خان کو برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ جاوید آفریدی نے کہا کہ ’خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ پی ایس ایل 6 میں ٹیم پشاور زلمی کی برانڈ ایمبیسیڈر ماہرہ خان کو مقرر کیا گیا ہے۔‘

PLEASURE TO ANNOUNCE @TheMahiraKhan AS @PeshawarZalmi’s BRAND AMBASSADOR FOR PSL 6. pic.twitter.com/acI2Sug9B2