سہیل تنویر اور بین کٹنگ میں تلخ کلامی، امپائر نے معاملہ رفع دفع کرادیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) کےساتویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں گزشتہ روز کھیلے گئے مقابلے میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 24رنز سے شکست دی۔ پشاور نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں7 وکٹوں پر 185 رنز بنائے تاہم زلمی کی اننگز میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فاسٹ بولر سہیل تنویر اور زلمی کے بیٹر بین کٹنگ میں تلخ کلامی ہوئی۔

The over @Cuttsy31 was looking for ???? #HBLPSL7 l #LevelHai l #PZvQG pic.twitter.com/YZWw1rorOn