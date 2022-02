نئے پاکستان کا واحد شہری جسے صرف 30منٹ میں ’انصاف‘ مل گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں غریب عوام کو انصاف کے حصول کے لیے نئی نسلوں تک عدالتوں اور تھانوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں لیکن ایک ایسا شہری بھی ہے جسے صرف 30منٹ میں ’انصاف‘ مل گیا، صرف یہی نہیں بلکہ اسی آدھے گھنٹے کے اندرلاہور سے ٹیم نے اسلام آباد پہنچ کر ’ملزم‘ بھی پکڑ لیا۔

معروف صحافی اسد علی طور نے انکشاف کیا کہ ’دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر مراد سعید نے آج صبح 9بجے لاہور میں ایف آئی اے کو شکایت کی اور آدھے گھنٹے میں، آج ہی ساڑھے 9بجے لاہور سے ایف آئی اے کی ٹیم نے اسلام آباد پہنچ کر محسن بیگ کو حراست میں لے لیا‘۔

Interestingly federal minister @MuradSaeedPTI complained before @FIA_Agency in #Lahore at 9:00am today and in 30 minutes, at 9:30am on the same day #FIA team from Lahore reached #Islamabad and arrested #MohsinBaig. https://t.co/KdCoEtyjQj pic.twitter.com/prqL1bKqiZ