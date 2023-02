"پاکستانیوں تم 500 روپے فی لیٹر پیٹرول بھی ڈلوا لوگے؟ "فرحان سعید نے عوام پر طنز کردیا

کراچی(ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف گلوکار و اداکار فرحان سعید نے پیٹرول کی بڑھتی قیمت پرردعمل دیتے ہوئے عوام کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے فرحان سعید نے گزشتہ روز رات گئے 22 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کے حکومتی اقدام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عوام پر برس پڑے۔گلوکار نے پاکستانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ "پاکستانیوں تم 500 روپے فی لیٹر پیٹرول بھی ڈلوا لوگے، افسوس.جو قوم اپنے حق کے لئے نہیں کھڑی ہوتی ، وہ یہ اور اس سے بھی بدتر کی حق دار ہے"۔

The nations that don’t stand up for themselves, deserve this and worse ! #inflation #petrolprice #PakistanEconomicCrisis

یاد رہے کہ گزشتہ روز پیٹرول 22 روپے 22 پیسے کے اضافے کے ساتھ 272 روپے فی لیٹر جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 17.20 روپےاضافے کے ساتھ 262.80 روپے سے بڑھا کر 280 روپے فی لیٹر کر دیا گیا۔ جس پر فرحان سعیدنے ملک میں دن بہ دن بڑھتی مہنگائی اور عوامی رویے پرافسوس کا اظہار کیا ۔اس سے قبل انہوں نے معروف بین الاقوامی کافی برانڈ کے لاہور میں پہلے دن پر ریکارڈ بریکنگ سیلز اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 8 کی افتتاحی تقریب پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے معاشرے میں بڑھتی لاتعلقی پر تشویش کا اظہارکیا تھا۔انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ " ٹم ہارٹنز کے پہلے دن ریکارڈ توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب میں کچھ غلط تھا، یہ ہماری استعداد کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ معاشرے میں لاتعلقی کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو ٹھیک نہیں ہے،اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جفاکش پاکستانی قوم پر صحیح طریقے سے حکومت نہیں کی جا رہی"۔

Thr’s nothing wrong with #TimHortons record breaking first day, there’s nothing wrong with #psl ceremony , it shows our potential . But yes it shows the disconnect in the society, which is not ok.

The only reason for this is that #pakistan resilient nation isn’t governed properly