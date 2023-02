سیلفی کا تنازعہ، مداحوں کا بھارتی کرکٹر پرتھوی شا پر بیس بال بیٹ سے حملہ، ویڈیو سامنے آگئی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹر پرتھوی شا کا ممبئی میں ایئر پورٹ کے نزدیک اپنے مداحوں سے جھگڑا ہوگیا ۔ کرکٹر کے دوست کے مطابق پرتھوی شا پر بیس بال بیٹ سے حملہ کیا گیا اور ان کی گاڑی کی ونڈ سکرین توڑ دی گئی، پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کرلیا ہے۔

این ڈی ٹی وی کے مطابق علی الصبح ممبئی ایئر پورٹ کے قریب ایک ہوٹل میں پرتھوی شا کے ساتھ کچھ مداحوں نے سیلفیز لیں ۔ تصویریں لینے کے بعد بھی انہوں نے ہٹنے سے انکار کردیا جس پر پرتھوی شا نے ہوٹل کے منیجر کو بلایا جس نے مداحوں کو ہوٹل سے باہر نکال دیا۔

Please stay miles away from such people & such scenes @PrithviShaw ????

کرکٹر کے دوست کی جانب سے پولیس کو دی گئی درخواست کے مطابق پرتھوی شا کچھ دیر بعد باہر آئے تو آٹھ لوگ ان کے انتظار میں ہوٹل کے باہر کھڑے تھے جنہوں نے ان پر حملہ کردیا۔ کرکٹر اپنی گاڑی میں وہاں سے بھاگے تو ان افراد نے ان کا پیچھا کیا اور ایک ٹریفک سگنل پر بیس بال بیٹ سے ان پر حملہ کرکے گاڑی کی ونڈ سکرین توڑ دی۔ ملزمان نے کرکٹر سے 50 ہزار روپے بھی مانگے اور کہا کہ پیسے نہ دیے تو ان کے خلاف پولیس میں جھوٹی درخواست دی جائے گی۔ پولیس نے کرکٹر کے دوست کی درخواست پر ایک خاتون کو گرفتار کرلیا ہے۔ دوسری جانب ملزمان کا کہنا ہے کہ حملہ انہوں نے نہیں بلکہ کرکٹر نے کیا تھا۔

واقعے کی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک خاتون نے ٹوٹا ہوا بیس بال بیٹ پکڑ رکھا ہے اور پرتھوی شا اس سے یہ بیٹ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاتون کی شناخت سپنا گل کے نام سے ہوئی ہے اور اسے گرفتار کرلیا گیا ہے۔

Prithvi Shaw Attacked In Mumbai By Some Drunk People.

This Video Is Very Scary. Fans Need To Understand They Can't Misbehave With Any Celebrity.

Prithvi Somehow Managed To Grab Baseball Bat From That Lady.

This Lady Attacked Prithvi Shaw Car With Baseball Bat. pic.twitter.com/thtyECpE1w