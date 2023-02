احتجاجی مظاہرے کے دوران ملاقات، اداکارہ سوارا بھاسکر نے مسلمان سماجی کارکن سے شادی کرلی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ سوارا بھاسکر نے آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے ذریعے سماجی و سیاسی کارکن فہد ضرار احمد سے اپنی شادی کا اعلان کیا ہے۔

اداکارہ نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا 'کبھی کبھی آپ دور دور تک کسی ایسی چیز کی تلاش کرتے ہیں جو آپ کے بالکل قریب ہو۔ ہم محبت کی تلاش میں تھے، لیکن ہمیں پہلے دوستی ملی اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو پایا، فہد ضرار احمد، آپ کو میرے دل میں خوش آمدید ، اگرچہ یہ افراتفری سے بھرا ہے لیکن یہ آپ کا ہے۔ ' اپنی اہلیہ کی پوسٹ پر جواب دیتے ہوئے فہد ضرار نے کہا ’ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ افراتفری اتنی خوبصورت ہوگی۔‘

چونتیس سالہ اداکارہ نے ان تصاویر اور ویڈیو کلپس کا ایک مونٹاج شیئر کیا جس میں ان کی محبت کی اس کہانی کو بیان کیا گیا ہے جو دہلی میں شہریت مخالف قانون کے مظاہروں کے پس منظر میں چل رہی تھی ۔ فہد ضرار سماج وادی پارٹی کے یوتھ ونگ کے صدر ہیں۔

دونوں کی ملاقات سٹیزن شپ ترمیمی ایکٹ (سی اے اے) کے خلاف جنوری 2020 میں ایک احتجاج کے دوران ہوئی تھی، جس پر بڑے پیمانے پر ایک امتیازی قانون کے طور پر تنقید کی گئی تھی۔ یہ قانون ہندوستان آنے والے غیر مسلم تارکین وطن کو تیزی سے شہریت دینے کی کوشش کرتا ہے۔

I never knew chaos can be so beautiful ❤️

Thank you for holding my hand love @ReallySwara ???????? https://t.co/ivKVsZrMyx