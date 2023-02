صداقت صرف وہی ہے جو مفید ہے اور خیالات وہی درست ہیں جو تجربے کے امتحان پر پورا اتریں صداقت صرف وہی ہے جو مفید ہے اور خیالات وہی درست ہیں جو تجربے کے امتحان پر ...

تحریر: ظفر سپل

قسط:124

نئے فلسفے میں امریکیوں کا حصہ اور اضافہ”نتائجیت“ کی شکل میں برآمد ہوا، جو ان کے عوام کے مخصوص شخصی اور سماجی رویوں اور ان کے حکمران طبقات کے بالادست تہذیبی اور سامراجی رویوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ سو، اس نظرئیے کی نمایاں ترین خصوصیت اس کا زندگی کے عملی پہلو کو نظری پہلو پر فوقیت دینا ہے اور اپنے حتمی فیصلے میں”نتائجیت“ صداقت کے ازلی نظرئیے پر کاری ضرب لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ صداقت صرف وہی ہے جوکہ مفید ہے اور خیالات وہی درست ہیں جو تجربے کے امتحان پر پورا اتریں اور ان کے نتائج مفید ہوں۔

انہی خیالات کا اظہار ولیم جیمز نے اپنی مشہور کتابوں”ارادۂ ایقان“(Will to Believe) اور نتائجیت(Pragmatism: A New Name for some old way of Thinking) میں کیا ہے۔ وہ صداقت کے اس ہمہ گیر تصور پر شدید نکتہ چینی کرتا ہے، جس کے مطابق سچے تصور کو حقیقت سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت وہی ہے، جسے ہمارا ذہن افادیت اور تسکین پذیری کے اصول کے تحت خود تخلیق کرتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق نتائجیت پسندوں نے صداقت مطلقہ کے تصور کو فریب قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی قدر، کوئی نظریہ مطلق اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ تصورات تو محض آلات ہیں، جن سے ہم علمی زندگی میں مدد لیتے ہیں۔

روایتی نظریہ علم کے برعکس ”نتائجیت“ علم کی توجیہہ میں شخصی عنصر کو اہمیت دیتے ہوئے کہتی ہے کہ منطق تو بہت دور کی بات ہے، مابعد الطبعیات تک کا دارومدار شخصی نفسیات پر ہے۔ اس لیے ہر فرد کا تصور حقیقت نجی ہو سکتا ہے اور یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں شخص کا تصور حقیقت درست ہے اور دوسرے کا غلط۔ نتیجتاً ”نتائجیت“ کو اعلان کرنا پڑا کہ صداقت نہ تو معروضی ہے اور نہ ازلی۔ بلکہ صداقت ہر فرد اپنے طور پر تخلیق کرتا ہے۔

اب صورت حال یہ ہے کہ ”نتائجیت“ اصولاً مذہب کے مدمقابل کھڑی تھی۔ اس لیے کہ مذاہب تو روز اول سے ابدی صداقتوں کا سرچشمہ سمجھے جاتے ہیں اور درحقیقت ہیں۔ اس معاملے کو ولیم جیمز بھانپ چکا تھا۔ اس لیے اسے کہنا پڑا کہ”کسی غلط فہمی کے باعث تجربیت کو مذہب مخالف سمجھا جاتا رہا ہے۔ ایک بار ان دونوں کو ہم آہنگ ہونے دو۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے مذہب اور فلسفے کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔“ اپنی کتاب ”نتائجیت“ ہی میں وہ ایک ضمنی عنوان کے تحت بحث کو اس نقطے پر لے آتا ہے کہ خدا کے تصور کا مفید ہونا انسان کی جملہ مذہبی تاریخ سے ثابت ہے۔ دوسرے ”نتائجیت“ پسند بھی یہ کہہ کر مذہب کے قریب آنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس سے مفید نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

اب ولیم جیمز کو مذہبی حوالے سے مزید وضاحت کی ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنے ایک مقالے میں”عقیدہ رکھنے کا آلہ“ میں کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ صداقت مطلق کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا خدا، حیات بعد ممات اور قدر و اختیار پر عقیدہ رکھنے سے ہمیں کوئی عملی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کیا ان عقائد میں کوئی قدر موجود ہے۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو ان عقائد کے اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ مذہبی عقائد صحیح اس لیے ہیں کہ یہ انسان کو نیک بنانے اور اسے مسرت بخشنے میں مدد دیتے ہیں“ مگر ولادی میرلینن جیسا عقابی نظر رکھنے والا نابغہ ”نتائجیت“ کی زنجیر کی اس کمزور کڑی کو پہچان چکا تھا۔ سو، اس نے کہا:”سچائی کو عملی افادیت کے مساوی قرار دیتے ہوئے ”نتائجیت“ پسندوں نے عملی اور محض عملی مقاصد کی خاطر خدا کے وجود کو اخذ کیا ہے۔“

نتائجیت پر نقد لکھنے والوں میں برٹرینڈرسل(Bertrand Ressell) کا تبصرہ بہت بیش قیمت ہے۔ وہ کہتے ہیں”امریکی نتائجیت کا آغاز آزادی کے تصور سے ہوا تھا لیکن رفتہ رفتہ یہ فلسفہ حصول اقتدار پر منتج ہوا۔“ وہ مزید لکھتے ہیں:”امریکی سرمایہ داروں کے ملوکی عزائم کو نتائجیت سے تقویت حاصل ہوئی۔ امریکہ کے سرمایہ داروں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ اقوام عالم پر سامراجی اور تجارتی استبداد قائم کرنے میں کامیاب ہوگئے تو یہ کامیابی بذات خود اس بات کا ثبوت ہوگی کہ اس کا سامراجی استبداد حق اور صداقت پر مبنی ہے“ اور یہ بھی رسل ہی کے الفاظ ہیں کہ ”نتائجیت گھر میں جمہوریت اور گھر کے باہر سامراج کو قائم کرنا چاہتی ہے“۔

ظاہر ہے کہ عملی کامیابی، نتیجہ خیزی اور افادیت کو صداقت کا معیار قرار دینا کاروباری ذہنیت ہی کا شاخسانہ ہے، اس لیے اطالوی مورخ رگیرو کو بھی کہنا پڑا کہ نتائجیت نے امریکہ میں جنم لیا، جو کہ ایک کاروباری ملک ہے اور یہ خالصتاً کاروباری ملک ہی کا فلسفہ ہے۔

مشہور امریکی فلسفی جان ڈیوی(John Dewey:1859-1952) نے اگرچہ اپنے نظرئیے کو آلاتیت (Instrumentalism) کا نام دیا ہے، مگر وہ درحقیقت نتائجیت ہی کا شارح ہے اور وہ جیمز کی طرح فکر انسانی کو محض آلہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر، معدے یا ٹانگوں کی طرح کا ایک آلہ ہے جس کی مدد سے انسان زندگی کے عقدے حل کرتا ہے۔ اس کے خیال میں وہی نظریہ صحیح ہے جو کامیابی سے ہم کنار کرے اور کسی نظرئیے کی عملی کامیابی کی طرف رہنمائی ہی اس کی صداقت کا معیار ہے۔

امریکہ سے باہر نتائجیت کے واحد حامی اور خود کو پروٹاگورس کا شاگرد کہنے والے انگلستان کے پروفیسر شلر (F.C.S.Schiller:1864-1937) نے نتائجیت کو ”انسان دوست“ بناتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی انسان کے لیے صحیح ہے، اسے کسی مافوق الفطرت ہستی کی بجائے انسانی مفاد ہی کی پرورش کرنا چاہیے۔

ایک نئے فکری نظام”نتائجیت“ کو متعارف کروانے کی خواہش میں چارلس ایس۔ پائرس نے کیمرج میں اپنے لیکچرز کا ایک سلسلہ جاری کر رکھا تھا۔ اس کا ایک لیکچر سن کر ہی ولیم جیمز”نتائجیت“ کی طرف راغب ہوا۔ جیمز کے اپنے الفاظ میں:”میں اس لیکچر کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پایا۔ تاہم مجھے یہ احساس ضرور ہوا کہ اس میں میرے لیے ایک خاص پیغام ہے۔“ اپنی صحت کے ہاتھوں تنگ ولیم جیمز کا ذہن بہت صحت مند تھا اور ہاورڈ سے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرنے والے ولیم جیمز نے اپنی بقیہ ساری ندگی ”نتائجیت“ کے ”خاص پیغام“ کو سمجھنے اور اس کی ترجمانی میں صرف کر دی۔1907ءمیں اس نے خرابی صحت کی بنا پر ہاورڈ سے استعفیٰ دے دیا اور صحت کی بحالی کے خیال سے یورپ کا دورہ کیا۔ وہ جہاں کہیں بھی گیا، لوگوں نے اس کا استقبال کیا، اس کو گھیرے رہے اور اپنی محبتیں نچھاور کرتے رہے۔

1910ءکے موسم گرما میں جب اس نے اپنے گھر امریکہ واپس پلٹنے کے لیے رخت سفر باندھا تو اس کو اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ اپنے آخری دن گزار رہا ہے۔ اپنے بحری سفر کے اختتام پر وہ اپنے سٹیمز کی کرسی پر ذرا سا پیچھے جھکا اور سرگوشی کے انداز میں خود سے گویا ہوا:

”وطن لوٹنا بھی کیا اچھی بات ہے!“

جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی لکھنے کی میز پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، جس پر تحریر کی گئی محض دو تین سطروں کی عبارت کے آخر میں اس کا ایک بڑا مخصوص فقرہ درج تھا:

”کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی اور کوئی نصیحت نہیں کی جا سکتی۔ خدا حافظ۔“(جاری ہے )

نوٹ :یہ کتاب ” بک ہوم “ نے شائع کی ہے ، جملہ حقوق محفوظ ہیں (ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں )۔