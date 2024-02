تحریک انصاف کے نو منتخب رکن اسمبلی کومبینہ طورپر اغوا کرلیاگیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) نو منتخب پی ٹی آئی ایم این اے بریگیڈیئر (ر) اسلم گھمن کو نامعلوم افراد نے اغواء کر لیا ہے۔

اس بات کا دعویٰ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کیا ہے۔اور کہا کہ نو منتخب پی ٹی آئی ایم این اے بریگیڈیئر (ر) اسلم گھمن کو سیالکوٹ سے اغواء کیا گیا ہے۔عمر ایوب کا مزید کہنا ہے کہ اسلم گھمن کو پی ٹی آئی چھوڑ کر ن لیگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔

ATTENTION!! IMMEDIATE!!

Brig (R) Aslam Ghumman PTI MNA elect from Sialkot has been abducted by unknown people.

He is being forced to leave PTI & join PMLn.

Condemn this rigging process and enforced disappearences in the strongest words possible. @PTIofficial