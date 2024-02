ساٹھ سالہ آسٹریلوی وزیراعظم نے دوست سے منگنی کر لی

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ساٹھ سالہ آسٹریلوی وزیراعظم انتھونی البانیز نے اپنی دوست سے منگنی کر لی ہے۔

نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق انتھونی البانیز عہدے پر فائز رہتے ہوئے منگنی کرنے والے پہلے آسٹریلوی وزیراعظم بن گئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر اپنی منگنی کا اعلان کیا۔ انتھونی کا کہنا تھا کہ ان کی دوست جوڈی ہیڈن نے ان کے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی ہے۔

She said yes ❤️ pic.twitter.com/aU1Mk2WInH