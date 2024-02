اپنے اِرد گرد کا ماحول نیلے رنگ میں بسا لیں گے تو کم خوراک کھائیں گے، اِسی طرح ناک سے میٹھی میٹھی خُوشبو سونگھیں تو نتیجہ اُلٹ آسکتا ہے اپنے اِرد گرد کا ماحول نیلے رنگ میں بسا لیں گے تو کم خوراک کھائیں گے، اِسی ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:48

2:آ پ اگر اپنے اِرد گرد کا ماحول نیلے رنگ میں بسا لیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کم خوراک کھائیں گے۔ ایک ”Journal Appetite“ کی سٹڈی کے مطابق کہ جن لوگوں نے نیلی روشنی میں بیٹھ کر کھانا کھایا وہ اُن لوگوں کی نسبت کم کھا سکے جن کو سفید یا پیلے ماحول (Gloves) میں بٹھایا گیا۔ یہ اِس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ خوراک ہی نیلے رنگ کی بنا لیں یا یہ کہ کھانے کے لیے نیلی پلیٹیں اِستعمال کریں۔ اِسی طرح اگر Bright Red Meals اِستعمال میں لائی جائیں تو کم خوراک کھائی جائے گی۔

-3 شکاگو امریکہ میں کی گئی ریسرچ کے مطابق جیسے غلط خوراک کھانے سے پینٹ کمر سے ٹائیٹ ہونے لگتی ہے۔ اِس طرح اگر ہم اپنے ناک سے میٹھی میٹھی خُوشبو سونگھیں تو نتیجہ اُلٹ آسکتا ہے۔

"A smell and taste treatment and research foundation" نے 3 ہزار موٹے اوور ویٹ لوگوں پر کیے گئے تجربے سے ثابت ہوا کہ جنہو ں نے باقاعدگی سے سبز رنگ کے کیلے، سیب یا Pepermint Aroma کو سُونگھا۔ چھ ماہ کے عرصہ میں وزن کم ہوا۔ اُن لوگوں کی نسبت جنہوں نے یہ عمل نہ کیا۔ خُوشبوئیں، دماغ کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ میٹھی خوراک کھائی جا رہی ہے۔

-4 وزن کم کرنا ہو تو ٹھنڈے یخ پانی سے نہائیں۔ یہ صرف جی دار لوگوں کے لیے جو صبح صبح 15 منٹ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ وزن کم کر سکیں۔ دو سال کی Study جو National Institute of Health USA نے کی کہ دس اور پندرہ منٹ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بھی وہی رزلٹ برآمد ہوتے ہیں جو ایک گھنٹہ درمیانی ورزش کرنے سے، اِس عمل سے The bad fat جو Excessive Calories سٹور کرتی ہے وہ Brown Fat (Good Type) میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ That burns energy۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے چُستی آتی ہے اور خون کی گردش میں تیزی آتی ہے۔

بنگلہ دیشی دعوت

بیٹی اَسماء نے 2 سالہ چائلڈ کییئر ڈپلومہ اِسی سال کیا۔ رزلٹ نکلتے ہی اُسے ایک Residential Child Care Centreمیں جاب کی آفر ہوئی۔ اُس کی سہیلی صبا اور اِس نے مِل کر اُس Job کو اپنا لیا۔ صبح کو اَسماء چلی جاتی اور بعد از دوپہر صباء ڈیوٹی کرتی تھی۔ اِس Residential Child Care کے کرتا دھرتا دراصل بنگلہ دیشی تھے اور انہیں ایک ماہ کے لیے بنگلہ دیش چُھٹی پر جانا تھا لہٰذا اُن کو وقتی طور پر یہ انتظام اَسماء اور صباء کو دینا پڑا۔ اُن کی آمد کے چند ہی دن بعد اُنہوں نے د ونوں فیملیز کو ڈنر پر مدعو کیا۔

ریحان لطیف اَسماء ناز، عمران صباء فیملیز اور ہم میاں بیوی یہی کوئی 8 بجے وہاں اُن کے گھر جا پہنچے۔ وہاں پہلے سے دو تین بنگلہ دیشی فیملیز براجمان تھیں۔ گپ شپ چلتی رہی۔ اِس دوران پانچ سات بنگلہ دیشی انڈین فیملیز اور آگئیں تو یہ اِس طرح کل ملا کر کوئی بارہ فیملیز اِس ڈنر میں مدعو پائی گئی۔ کچھ اپنے آئی فونز سے چھیڑ چھاڑ میں لگے رہے، کچھ بنگلہ میں بات چیت کرتے رہے۔ لیکن ہمیں کُھل کر اِس محفل میں شرکت کا موقع نہ مِلا۔ لگتا تھا کہ سبھی ملازم پیشہ لوگ ہیں۔ اُن کی بیگمات بھی شلوار قمیض پہنے ہوئے نظر آئیں۔ صرف ایک عورت نے ساڑھی پہن رکھّی تھی۔ جو ظاہر ہے دوسری خواتین سے مُنفرد نظر آئیں، میزبانوں کا گھر عام گھروں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ گھر کا لوئر پورشن ایک اوپن ہاؤس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ کو سارا گھر نظر میں رہے گا کیونکہ کمروں کو ایک د وسرے سے علیٰحدہ کرنے والی دیواروں کو درمیان میں کم ہی حائل ہونے دیا گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے یہ بات بھی عیاں ہوگئی کہ مدعو کی گئی سبھی انڈین، بنگلہ دیشی فیملیز وہ ہی ہیں جن کے بچّے اہلِ خانہ کے کیئر ہاؤس میں روزانہ صبح چھوڑے جاتے ہیں اور شام کو لے جاتے ہیں۔ اُن میں اکثریّت ایسے جوڑوں کی ہوگی جو دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہونگے۔(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)