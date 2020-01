حضور پاکؐ کے وضع کردہ اقتصادی نظام کو اپنانا ہو گا،شاہد رشید حضور پاکؐ کے وضع کردہ اقتصادی نظام کو اپنانا ہو گا،شاہد رشید

لاہور (جنرل رپورٹر) نبیئ آخرالزماں حضرت محمد مصطفیٰؐ کے وضع کردہ اقتصادی نظام میں ہی ہمارے تمام معاشی مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ اگر آپؐ کی معاشی حکمت عملی کو بروئے کارلایا جائے تو ہمارے معاشرے سے بھوک‘ افلاس اور محروم طبقات کے معاشی استحصال کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے ان خیالات کا اظہار نظریہئ پاکستان ٹرسٹ کے سیکرٹری شاہد رشید نے اقتصادیات کے معروف ریسرچ سکالر اور طویل عرصہ تک سٹیٹ بینک آف پاکستان میں خدمات انجام دینے والے محمد منیر احمد کے دورہئ ایوانِ کارکنان تحریک پاکستان لاہور کے موقع پر کیا۔

اس موقع پر کرنل (ر) مقصود مظہر بھی موجود تھے۔ محمد منیر احمد نے اپنی تازہ ترین تصنیف Madina Economics.... The First Economic System Of The Mankind شاہد رشید کو پیش کی۔ شاہد رشید نے کتاب کی اشاعت کو بروقت اقدام قرار دیتے ہوئے محمدمنیر احمد کو مبارکباد دی اور کہا کہ نظریہئ پاکستان ٹرسٹ پہلے ہی اس پہلو پر کام کر رہا ہے۔

مزید : میٹروپولیٹن 1