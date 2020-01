ٹک ٹاک کے بعد ماڈلنگ، حریم شاہ کا نیاویڈیو گانا جاری

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)ٹک ٹاک سے شہرت پانے والی حریم شاہ کا پہلا ویڈیو گانا منظر عام پر آگیا۔’نخرے باز ‘کے نام سے جاری ہونے والے اس گانے کو حریم شاہ سے منسوب ایک ٹویٹر اکاونٹ پر پوسٹ کیاگیاہے۔

گانے میں حریم شاہ خاتون ریپر ایش چغتائی اور ارباز کے گانے پر پرفارم کرتی دکھائی دیتی ہیں اور یہاں بھی ان کے ساتھ ان کی ٹک ٹاک پارٹنر صندل خٹک کو دیکھا جاسکتا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حریم شاہ کے نام سے بنے ایک اکاونٹ پر اس گانے کو شیئر کیاگیاہے۔ویڈیو کے ساتھ لکھاگیا ہے کہ ’امید ہے آپ سب اس گیت کو پسند کریں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔‘

Here is my first video song Nakhry Baaz. Hope you all like & enjoy it !! #HareemShah pic.twitter.com/86f43qE5Yx