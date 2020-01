’وہ لوگ جو جنرل آصف غفور کی رخصتی کا جشن منا رہے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ۔۔۔‘ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پیغام جاری کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) نئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کیا ہے کہ جو لوگ ان کے پیشروف میجر جنرل آصف غفور کی بطور ڈی جی آئی ایس پی آر رخصتی کا جشن منا رہے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ملک دشمنوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

وہ لوگ جو میجر جنرل آصف غفور کی بطور ڈی جی آئی ایس پی آر رخصتی کا جشن منا رہے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک روٹین کا تبادلہ ہے۔ ملک دشمنوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر سے کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو عظیم بنانے کیلئے خون کے آخری قطرے تک کوششیں جاری رہیں گی ۔

نئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں صحافیوں کی جانب سے پیسے لے کر جھوٹ لکھنے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ’ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔

میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ وہ لوگ جو میجر جنرل آصف غفور کی رخصتی کا جشن منا رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کس طرح کام کرتی ہے اور نہ ہی انہیں 3 سالہ تعیناتی کی مدت سے آگاہی ہے۔ انہوں نے اپنے پیشرو جنرل آصف غفور کو نئی ذمہ داریاں ملنے پر مبارکباد دی اور ان کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

Those celebrating the departure of @peaceforchange as #DGISPR must UNDERSTAND that this is a BAU shuffle.

Anti State actors will not receive any respite from the office of @OfficialDGISPR. Our efforts for Greater Pakistan will continue till last blood.#AsifGhafoor #PakistanArmy pic.twitter.com/fC209Trexm