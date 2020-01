’آصف غفور نے آئی ایس پی آر کو غیر سنجیدہ مقاصد کے پیچھے لگایا ہوا تھا‘ طلعت حسین نے یہ کہا تو آگے سے نئے ڈی جی نے حیران کن جواب دے دیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) نئے تعینات ہونے والے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے سابق ڈی جی جنرل آصف غفور کے تبادلے پر خوش ہونے والے صحافی طلعت حسین کو ایسا جواب دے دیا کہ آپ کو بھی حیرت ہوگی۔

صحافی طلعت حسین نے ایک ٹویٹ میں میجر جنرل آصف غفور کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے تبادلے کو برخاستگی قرار دیا اور کہا کہ جنرل آصف غفور کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے ہٹایا جانا جنرل باجوہ کی دوسری ٹرم میں آرمی کے تشخص کو بہتر کرنے کی طرف اہم قدم ہے۔

انہوں نے کہا کہ سابق ڈی جی نے آئی ایس پی آر کو ’ غفور پبلک ریلیشنز‘ بنا کر اپنے غیر سنجیدہ مقاصد، بے ڈھنگے آئیڈیاز اور اپنی شخصیت کو بہتر کرنے پر لگایا ہوا تھا۔

طلعت حسین کے اس ٹویٹ کے جواب میں نئے تعینات ہونے والے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا رول اور سکوپ واضح پیرا میٹرز کے ساتھ بیان کردہ ہے۔ آصف غفور نے بطور ڈی جی آئی ایس پی آر شاندار کام کیا اور ملک دشمن عناصر کو اس طرح بے نقاب کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔

انہوں نے کہا کہ جنرل آصف غفور کی بطور ڈی جی آئی ایس پی آرکامیابیوں کو سمجھنے کیلئے اس بات کو سمجھ لینا ہی کافی ہے کہ ان کے جانے کے بعد کچھ لوگ کس طرح جشن منا رہے ہیں۔

The role & scope of #DGISPR is defined with clear parameters. #AsifGhafoor served his role brilliantly and took on the anti state actors and exposed them like never before. This is evident from how is departure is being celebrated by certain individuals #PakistanZindabad https://t.co/BmDa9UEnSo