بھارتی کرکٹ ٹیم کے آل راﺅنڈر ہردیک پانڈیا کے والد چل بسے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر ہردیک پانڈیا اور کرونل پانڈیا کے والد چل بسے جس پر بھارتی کرکٹرز کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹر کرونل پانڈیا ان دنوں سید مشتاق علی ٹرافی کیلئے میچز کھیل رہے تھے لیکن اب والد کے انتقال کے بعد وہ سید مشتاق علی ٹرافی سے دستبردار ہوگئے ہیں۔ ہردیک پانڈیا اور کرونل پانڈیا کے والد کے انتقال پر بھارتی کرکٹرز کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا جارہا ہے۔

اس ضمن میں سابق بھارتی آل راؤنڈ عرفان پٹھان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کئے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ ’مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے پہلی بار موتی باغ میں انکل سے ملاقات کی تھی۔ وہ اس بات کے بہت شوقین تھے کہ ان کے دونوں بیٹے بہترین کرکٹ کھیلیں۔‘

Remember meeting uncle for the first time at motibagh. He was so keen for his sons to play good cricket. My condolences to You and family. May god give you strength to pass through this difficult time @krunalpandya24 @hardikpandya7