لطیف آفریدی کے قتل پر نواز شریف کا اظہار افسوس

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر لطیف آفریدی کے قتل پر اظہار افسوس کیا ہے. اپنے ایک بیان میں نواز شریف نے کہا ’سابق صدر ایس سی بی اے لطیف آفریدی صاحب کے قتل پر بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ ایک بہادر اور ایماندار آدمی تھے جنہوں نے اپنی زندگی آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔‘

خیال رہے کہ لطیف آفریدی کو پیر کے روز لطیف آفریدی پر پشاور ہائیکورٹ کے احاطے میں فائرنگ کی گئی تھی جبکہ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کرلیا ہے۔

Deeply saddened by the killing of former President SCBA Latif Afridi Saheb. He was a brave and honest man who devoted his life to constitutional supremacy, rule of law, and protection of civil rights. May Allah grant him a high place in Jannah and grant patience to the bereaved.